L’aggravamento della situazione epidemiologica porta anche la Sardegna, come tutto il resto d’Italia, in zona “rosso scuro” nella mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

L'Isola una settimana fa era “solo” rossa, ora è passata al colore del massimo rischio epidemiologico per il Covid-19, anche se va rimarcato che la mappa tiene contro di un solo indicatore, l’incidenza settimanale dei contagi, tralasciandone altri pure importante come la pressione sugli ospedali e i decessi.

Per l'agenzia Ue, poi, è in rosso scuro tutta l'Europa Occidentale e Meridionale, con Scandinavia, Stati Baltici e gran parte dell'Europa Centro-Orientale. In rosso solo la Romania, parte dell'Ungheria e vasta parte della Polonia. Non c'è nessun Paese indicato con un rischio minore, ovvero in zona gialla o verde.

(Unioneonline/L)

