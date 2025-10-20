Mancano infermieri, l’assessore punta sugli stranieri: «Utile aprire a bandi extra nazionali»Il Governo promette risorse ma la Sardegna potrebbe restare fuori: sostiene il settore salute con il suo bilancio. Bartolazzi: «Problema non di fondi ma di reperimento del personale»
«La Sardegna copre la spesa del Servizio sanitario regionale attraverso il proprio bilancio. Per la nostra regione quindi il tema non è tanto di risorse finanziarie quanto di disponibilità di personale, che è scarsa e necessita per questo di un'oculata gestione e programmazione, per il presente e per l'immediato futuro. Ben vengano più risorse, soprattutto se dovessero essere assegnate anche alla Sardegna - da verificare, perché la nostra isola rimane comunque esclusa dalla redistribuzione dei margini sul Fondo sanitario -. Ma occorre capire dove si trovano le professionalità da assumere, ad esempio sarebbe utile aprire bandi extra nazionali».
Così l'assessore della Sanità Armando Bartolazzi a proposito delle dichiarazioni del ministro della Salute, Orazio Schillaci, sulle assunzioni degli infermieri e il ruolo delle Regioni.
«Gli infermieri sono al centro della manovra: ne verranno assunti 20mila in più rispetto al turnover naturale». ha detto l’esponente del Governo. Non quindi 6.300, come era stato annunciato in conferenza stampa a Palazzo Chigi con l'approvazione della manovra.
Ma la Sardegna rischia di rimanere fuori dalla partita, come sottolineato dall’assessore Bartolazzi, che ha aggiunto: «È importante poi concentrarsi sulla competitività dei salari e sulle indennità differenziate, come è fondamentale riconoscere economicamente il maggiore carico fisico ed emotivo di chi lavora in prima linea. È su queste differenze di contesto e impegno che a mio parere dovrebbe fondarsi un trattamento economico più equo e meritocratico».
(Unioneonline)