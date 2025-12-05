Il Week End dei Gusti è diventato maggiorenne. Non solo perché festeggia la diciottesima edizione ma anche perché si è dilatato nell'arco di una settimana, dal 10 al 17 dicembre. Il cuore della manifestazione organizzata dall’Associazione Taribari sarà il centro storico di Sassari che celebrerà l’identità culturale ed enogastronomica di Sassari, tra degustazioni, itinerari, laboratori, incontri, suoni e profumi, valorizzando le sue botteghe storiche, i suoi vicoli e le grandi abilità artigiane che ancora oggi la rendono unica.

Apertura mercoledì 10 dicembre, alle 19, nel Palazzo Tomè, con la masterclass “Gli Champagne della Côte de Bar: racconti e assaggi della parte contadina della Champagne tra originalità e rivolte sociali”, con Antonio Canu e Piero Careddu. Il giorno successivo “Caricagiola e Cagnulari: connessioni e identità di due uve autoctone rappresentative del Nord Sardegna tra Gallura e Coros” sessione dedicata ai vitigni simbolo del territorio, fra tradizione e innovazione, con gli esperti vignaioli Francesco Fiori e Francesco Mariotti.

Venerdì prossimo alle 11, nella sala conferenze della Camera di Commercio di Sassari, il convegno regionale “Vino, cucina e ristorazione: tra cambiamenti e ricerca di identità”.

Sabato 13 dicembre, la giornata clou della rassegna, con gli Itinerari gastronomici nel centro storico e il Banco d’assaggio dei vini naturali. Dalle 12.30 alle 15.30, l’appuntamento è con gli Itinerari gastronomici in un percorso diffuso tra circoli, trattorie e botteghe storiche che proporranno piatti iconici, ricette tradizionali e reinterpretazioni contemporanee. La sera dalle 17 alle 22 degustazione di vini.

Dal 14 al 17 dicembre i Laboratori delle Arti e dei Mestieri.

