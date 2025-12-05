Dalla collaborazione tra UNISS e AOUSS, nell'ambito del progetto Telemaco-S, nasce il seminario "Tecnologia e medicina di precisione: nuovi percorsi per la sanità in Sardegna", che si svolgerà nelle giornate del 9, 16 e 19 dicembre, sempre con inizio alle 9. Le attività di formazione e disseminazione si svolgeranno presso l'Aula Magna dell'Università degli studi di Sassari.

Telemaco-S è parte integrante dello Spoke 01 - “A new route to preventive medicine: genomic, digital innovation and Telemedicine” dell'ecosistema e.INS - Ecosystem of Innovation for Next Generation (ECS38).

Nelle tre giornate saranno presentati i risultati e gli obiettivi raggiunti dai vari team di ricerca grazie al supporto della telemedicina nell'ambito dei 10 dimostratori sviluppati nelle aree cliniche e di prevenzione dei conflitti in ambito sanitario. Il seminario mette inoltre in evidenza le innovazioni nella telemedicina e le nuove prospettive della biofarmacologia, con particolare attenzione ai più recenti investimenti del PNRR, che stanno favorendo l’innovazione in Sardegna attraverso la collaborazione tra università, imprese ed enti erogatori di servizi sanitari.

Previa iscrizione, la formazione con accreditamento è rivolta a personale sanitario; avvocati; studenti afferenti ai Dipartimenti di Medicina e Chirurgia e Giurisprudenza. In caso di restante capienza sarà ammessa la partecipazione di pubblico generico uditore.

I temi delle tre giornate. 9 dicembre: Diagnosi precoce in Telemedicina: modelli organizzativi e trasferimento tecnologico per l’ottimizzazione dell’integrazione ospedale territorio; 16 dicembre: Gestione dei conflitti in ambito sanitario nella Telemedicina: modelli organizzativi e strumenti digitali per la prevenzione e la risoluzione nelle strutture sanitarie; 19 dicembre: Trasferimento tecnologico in telemedicina per la diagnosi precoce in area medica.

