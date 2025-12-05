Ci sarebbe un video che documenta le violenze compiute su una ragazza di 22 anni dal ghanese di 32 anni arrestato oggi in vicolo Bertolinis a Sassari. L’uomo lo avrebbe registrato, forse come monito rivolto ad altre persone.

È l'ultimo sviluppo della vicenda che ha portato alle 11.30 di oggi al fermo da parte dei carabinieri dell'extracomunitario, accusato di sequestro a scopo estorsivo, torture e lesioni nei confronti della sassarese.

I militari sono intervenuti nell'appartamento dell'uomo dopo la segnalazione da parte dei vicini, che avevano sentito le urla della giovane e il trambusto provenire dalla casa al piano terra del vicolo che si trova a pochi metri da piazza Azuni.

Le forze dell'ordine hanno trovato la ragazza in condizioni critiche: un occhio nero e il volto tumefatto. E avrebbero usato il taser per bloccare l'africano.

Le sevizie sarebbero andate avanti per diverse ore, forse una giornata intera, compiute sulla 22enne, descritta peraltro come persona molto minuta e non in grado di difendersi. La casa, al piano terra, mostrava dalle persiane aperte una camera del tutto sottosopra con la rete del materasso capovolta, vestiti e suppellettili sparsi dappertutto.

Su questo scenario si sono soffermati nel pomeriggio, a lungo, i carabinieri, che hanno anche portato via gli effetti personali della ragazza. Al momento non è chiaro cosa abbia portato il ghanese, che avrebbe precedenti di rilievo, a compiere le violenze e se siano state originate magari da una "punizione" per un debito non pagato. Possibilità che sembrerebbe confermata dalle immagini registrate, quasi come avvertimento.

Di sicuro ci sono le conseguenze sul corpo della vittima, trasferita in ospedale per accertamenti, ma che non è in pericolo di vita.

Diversi testimoni hanno riferito che la giovane frequentava spesso la zona, dove appariva in modo trasandato.

L'indagato è stato portato a Bancali, dove lunedì dovrà rispondere delle pesanti accuse nell’udienza di convalida che sarà presieduta dal giudice Gian Paolo Piana, mentre il pm è Angelo Beccu e l'avvocato difensore Massimiliano Tore.

