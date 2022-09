Per Fratelli d’Italia c’è Marcello Pera, ex presidente del Senato, tra i candidati nel collegio uninominale del Nord Sardegna per un posto a Palazzo Madama. “I sardi non meritano questo. Come da lui stesso ammesso, Pera non conosce la realtà dell’Isola. Non credo che sia la persona giusta per farsi portavoce delle esigenze e delle aspettative di chi ci vive”: ne è convinto il suo principale sfidante Gavino Manca, 52 anni, in corsa con il Pd.

L’esponente sardo dei Dem, deputato uscente in cerca di una conferma a Roma, sottolinea anche un altro aspetto che deriva dalle distorsioni della legge elettorale: “Anche se Pera, come candidato sul plurinominale in Campania ha la certezza di essere eletto, la legge gli impone di optare per il seggio sardo se sarà il più votato sul nostro collegio maggioritario”.

Manca però no guarda solo all’avversario: “Ho girato il collegio in lungo e in largo, da Lanusei a Porto Torres, da Terralba a Olbia, da Ollollai a Luras. Ho incontrato cittadini e rappresentanti delle categorie produttive: ho parlato, di persona o al telefono, con 150 sindaci. È stata un'occasione straordinaria per entrare nel vissuto quotidiano dei sardi”, spiega, “Non è un caso che la nostra isola venga definita spesso come un continente: è grande e presenta caratteristiche differenti. Per rappresentarle tutte è necessario ascoltare molto ed entrare nel profondo di ogni tema. Un'attività complessa che solo un sardo può fare al meglio”.

L’intervista completa su L’Unione Sarda in edicola

© Riproduzione riservata