Maltempo, variazioni sulla linea ferroviaria Cagliari-OristanoMartedì giornata difficile dopo l'allerta meteo, previsti ritardi
Continua l'ondata di maltempo in Sardegna, che per domani, martedì 20 gennaio, comporterà variazioni sulla linea Cagliari-Oristano di Trenitalia.
In seguito al nuovo avviso della Protezione civile regionale, che prevede allerta rossa e arancione su gran parte dell'Isola, la circolazione ferroviaria in Sardegna sarà interessata da alcune modifiche. I treni - avverte Trenitalia - potrebbero viaggiare con ritardi. Aggiornamenti nella sezione Infomobilità di RFI e sulle pagine Infomobilità di Trenitalia.
(Unionenline)