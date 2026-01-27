Allerta arancione nell’Oristanese e nella Sardegna centrale, gialla per tutte le altre zone: il rischio è idrogeologico. Più vento forte con intensità di burrasca e mareggiate. Soprattutto, queste ultime, sulle coste occidentali.

Il maltempo concede poca tregua in Sardegna e la protezione civile ha diramato un nuovo bollettino per domani, mercoledì 28 gennaio, valido anche per la giornata successiva.

«Un minimo depressionario in transito dal golfo del Leone verso il golfo ligure determina nelle prime ore di domani una prima intensificazione della ventilazione da sud-ovest», si legge nei documenti allegati all’avviso. Nel corso della serata «un secondo minimo barico, più profondo, transiterà dal Mar di Sardegna verso il Tirreno, causando un’ulteriore intensificazione della ventilazione sino al pomeriggio di giovedì 29. Dalle prime ore di mercoledì e fino al pomeriggio di giovedì sono previsti venti forti di componente occidentale su tutta la Sardegna, con locali e temporanei rinforzi fino a intensità di burrasca sulle coste occidentali e sui rilievi. Inoltre», prosegue la comunicazione, «per domani sono possibili mareggiate da ovest e sud-ovest sulle coste occidentali esposte con altezze d’onda significativa oltre i 4 metri e periodi medi intorno agli 8 secondi».

Sul fronte delle precipitazioni si dovranno fare i conti con «cielo nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati localmente moderati, in mattinata».

Precipitazioni sparse o diffuse d«alla serata a partire dai settori occidentali in estensione verso est con cumulati anche moderati. Possibili nevicate oltre i 1200 metri in serata».

(Unioneonline/E.Fr.)

