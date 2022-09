Un vasto fenomeno temporalesco sta investendo in queste prime ore della mattinata il Sud della Sardegna con forti piogge accompagnate da fulmini, soprattutto nel Sulcis e nel Medio Campidano. Ieri la Protezione civile ha emesso un avviso di allerta per codice Giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sull'area di del Tirso per temporali sull'area del Logudoro. L’avviso è valido fino alla mezzanotte di oggi.

