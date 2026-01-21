Giorgia Meloni segue «con attenzione» l’evoluzione dell’ondata di maltempo che sta colpendo la Sardegna, la Calabria e la Sicilia.

La presidente del Consiglio, riferisce una nota di Palazzo Chigi, è in «costante contatto» con il ministro Nello Musumeci e il capo dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano.

Meloni è «particolarmente vicina» alle comunità colpite e raccomanda di seguire le indicazioni delle autorità locali, evitando di esporsi ai rischi.

Il Governo, si legge nella nota, «sosterrà le comunità che hanno subito danni». E nei prossimi giorni «il ministro Musumeci e il capo dipartimento Ciciliano «si recheranno nelle aree colpite per individuare, insieme ai presidenti delle Regioni interessate, le azioni necessarie al superamento dell’emergenza».

