Torna a uccidere e a devastare il maltempo in Sardegna. Le “bombe d’acqua” che si sono abbattute nelle ultime ore soprattutto nel sud dell’Isola e nel Sulcis hanno provocato una vittima –un anziano di 81 anni di Sant'Anna Arresi –, frane, allagamenti e pesantissimi disagi.

E non sembra ancora finita: anche per oggi è prevista un’allerta di colore arancione. Proprio il colore dell’avviso di rischio emanato in precedenza dalla Protezione civile è però fonte di polemiche. Il primo allerta era codificato infatti come giallo, ordinario, poi corretto dopo che ci si è resi conto che la portata dell’ondata di maltempo sarebbe stata molto più potente del previsto.

Al proposito, Antonio Belloi, capo della Protezione civile regionale, ha spiegato: “A noi vengono trasmessi i dati sulle previsioni delle precipitazioni. Sulla base di questi numeri diramiamo gli avvisi. Per la giornata di ieri erano stati ipotizzati 60 mm di pioggia, poi c’è stato un peggioramento”.

Solo su Cagliari, ad esempio, di millimetri di pioggia caduti sono stati 107 (nel 2008, anno del più tragico alluvione si arrivò a 112).

Soccorsi a un gruppo di cacciatori in difficoltà (Soccorso Alpino)

Intanto, mentre prosegue la conta dei danni e mentre a Cagliari è stata disposta la chiusura di scuole, parchi, impianti sportivi comunali, biblioteche e musei, arrivano messaggi di vicinanza all’Isola ancora funestata dalla pioggia. Come come quello di Elisabetta Casellati, presidente del Senato, che su Twitter ha rivolto “un pensiero alla Sardegna per il violento nubifragio che ha causato una vittima e gravi disagi. Grazie a Forze dell'Ordine e Vigili del Fuoco che come sempre stanno lavorando incessantemente per aiutare la popolazione".

Il resoconto completo dei danni e delle conseguenze del maltempo in Sardegna nell’articolo di Michele Ruffi e negli altri approfondimenti su L’Unione Sarda in edicola.

