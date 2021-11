Prima a parlare nella cerimonia in svolgimento al Teatro Verdi di Sassari, per l'inaugurazione del 460° anno accademico, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha detto: “Il mio pensiero commosso va al cagliaritano e in particolare alla zona di Sant'anna arresi colpiti dal maltempo, ringrazio le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Sono convinta che il popolo sardo saprà rialzarsi col coraggio che è caratteristica di questa terra”.

La presidente ha poi lodato l'Ateneo di Sassari per la sua attività che dà spazio alle competenze, alla ricerca, che produce progetti e idee. “È questa la strada intrapresa dall'Università di Sassari. In Italia puntare sulla ricerca, sul sapere e sulle competenze è una scelta obbligata, sono le nostre materie prima, è su queste e sui giovani che bisogna tornare a investire. E il nostro faro deve essere il merito”.

