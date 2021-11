Un disperso a Sant’Anna Arresi, colpita da una violenta ondata di maltempo come tutto il Sud Sardegna.

L’uomo, un anziano le cui generalità non sono state ancora diffuse, a quanto si apprende era rimasto bloccato con la sua auto lungo una strada allagata in località Porto Pino. Appena è sceso dalla macchina è stato trascinato via dalla forza della corrente di un canale.

L’allarme è scattato immediatamente.

Da Cagliari e da Carbonia sono partite le squadre dei vigili del fuoco con il nucleo Saf, speleo-alpino-fluviale, e la Protezione civile, che hanno raggiunto Porto Pino in brevissimo tempo. Adesso gli specialisti dei pompieri stanno perlustrando tutta la zona e ispezionando il canale alla ricerca del disperso.

IL MALTEMPO – Il ciclone Mediterraneo sta sferzando tutta la zona. Burcei è rimasta senza luce, a Cagliari strade e case sott’acqua, tombini saltati. La statale 387 è stata chiusa al traffico all'altezza del bivio per Soleminis. Anche la 554 a Selargius.

L’allerta della Protezione civile passa da gialla ad arancione. "Il maltempo ha investito in pieno tutto il Sulcis - ha detto il direttore generale della Protezione civile Regionale, Antonio Belloi - i quantitativi di pioggia che avevamo previsto sono già caduti. Visto che continuerà a piovere in maniera diffusa su tutta l'Isola e vista la fragilità del territorio si è alzato il livello di allerta. Stiamo monitorando costantemente la situazione".

