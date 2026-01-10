Sono disponibili le risorse per i cittadini di Porto Torres interessati, che hanno presentato le richieste di rimborso per le spese sostenute durante il 2025 per il mantenimento dei cani presi in adozione dai canili comunali di Andriolu e di Monte Rosè e presso quello convenzionato dell’Alta Nurra.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 12 gennaio e fino al 30 gennaio. La domanda dovrà essere corredata dalla copia del documento d’identità, copia di scontrini dettagliati o fatture comprovanti solo ed esclusivamente le spese sostenute per il mantenimento e la cura dell’animale e dell’atto di adozione dell’animale, rilasciato dal canile di riferimento, con certificazione veterinaria attestante lo stato di salute del cane e informativa trattamento dati personali, anch’essa reperibile sul sito internet del Comune di Porto Torres.

Le istanze potranno essere presentate presso gli uffici di via Ponte Romano dalle 9 alle 12 il lunedì, mercoledì e venerdì.

