Il maltempo colpisce anche il territorio di Muros. Il forte maestrale dei giorni scorsi, con raffiche che hanno raggiunto anche 80 chilometri orari, ha causato qualche danno agli arredi stradali e alle strutture sportive del paese. Nelle prossime ore si provvederà alla messa in sicurezza.

L’amministrazione comunale insieme alla Compagnia barracellare hanno avviato l’attività di verifica sulle criticità con monitoraggio del livello del Rio Mascari in zona Campomela -il corso d'acqua è tra i sorvegliati speciali - e controlli su alcuni alberi pericolanti sulla strada provinciale 3, dove gli arbusti sono stati messi in sicurezza, grazie all’intervento delle squadre della Multiss spa, società in house della ex Provincia di Sassari, attuale Città Metropolitana.

Il sindaco Federico Tolu ha predisposto l’attivazione di una linea telefonica per consentire ai cittadini di poter trasmettere eventuali segnalazioni, anche accompagnate da foto, al numero 3929919737. Lunedì si procederà con un ulteriore sopralluogo.

© Riproduzione riservata