Il ciclone Harry e gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Sardegna in queste ultime settimane hanno «interamente compromesso» l’allevamento delle ostriche nell’Isola.

Lo ha riferito l’assessora regionale alla Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi nel corso di un’audizione alla Camera dei Deputati incentrata proprio sui danni prodotti dal maltempo.

«La stima provvisoria dei danni arrecati alla Regione Sardegna – ha affermato la stessa assessora Laconi nel corso dell’audizione – ammonta a 280 milioni di euro».

(Unioneonline)

