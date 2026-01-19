La Protezione civile della Sardegna ha prorogato l’allerta rossa di 24 ore. Qualche minuto dopo le 13,30, il nuovo bollettino l’ha firmato il direttore generale  Mauro Merella. Il fronte della preoccupazione è sempre doppio: da una parte le mareggiate, con onde sino a sei-sette metri, che potrebbero avere una penetrazione di cinquanta; dall’altra le piogge definite «persistenti e continue».

Rispetto al bollettino valido dalle 21 di domenica notte, quello di oggi per domani, martedì 20 gennaio,  conferma il codice rosso per il rischio idrogeologico, cioè frane e alluvioni, nelle zone già interessate dalla stessa tipologia di allerta.

Mentre passa da giallo ad arancione il rischio idraulico. Il che vuol dire maggiore criticità in prossimità di foci e argini fluviali, anche nei territori urbanizzati.

«Sarà un martedì difficile», è la convinzione che circola nella sala operativa di via Vittorio Veneto. 

