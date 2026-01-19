Maltempo in Sardegna, allerta rossa prorogata di 24 ore: «Sarà un martedì difficile»Non si attenua il livello di allarme, il peggioramento deve ancora arrivare
La Protezione civile della Sardegna ha prorogato l’allerta rossa di 24 ore. Qualche minuto dopo le 13,30, il nuovo bollettino l’ha firmato il direttore generale Mauro Merella. Il fronte della preoccupazione è sempre doppio: da una parte le mareggiate, con onde sino a sei-sette metri, che potrebbero avere una penetrazione di cinquanta; dall’altra le piogge definite «persistenti e continue».
Rispetto al bollettino valido dalle 21 di domenica notte, quello di oggi per domani, martedì 20 gennaio, conferma il codice rosso per il rischio idrogeologico, cioè frane e alluvioni, nelle zone già interessate dalla stessa tipologia di allerta.
Mentre passa da giallo ad arancione il rischio idraulico. Il che vuol dire maggiore criticità in prossimità di foci e argini fluviali, anche nei territori urbanizzati.
«Sarà un martedì difficile», è la convinzione che circola nella sala operativa di via Vittorio Veneto.
