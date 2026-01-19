«Domani sarà la giornata peggiore per le mareggiate: sarà un crescendo con onde sino a 6 metri». In collegamento dall'Arpas Sardegna con la centrale operativa della Protezione civile regionale lo spiega il direttore Alessandro Delitala, direttore del Dipartimento meteoclimatico dell’agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente.

Su un maxi schermo è proiettata la cartina: le mareggiate sono indicate con il colore rosso. Quindi il Sud dell'Isola e il versante orientale saranno le più colpite. «Addirittura, indicate con il colore marrone, a un po' di distanza dalla costa sono previste onde anche di 9 metri».

Dal report emerge che una volta che impatteranno sulla costa, le onde avranno una penetrazione sino a 50 metri. Per stringere ancora di più il campo sul picco delle mareggiate, «le ore peggiori sono le prime di domani, in particolare tra le sei e le 10 della mattina».

