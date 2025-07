Arrivano nuove risorse nelle casse del Comune di Porto Torres, somme da destinare ai lavori di manutenzione, alle iniziative di cultura da inserire nel calendario della Estate turritana e per interventi sociali.

Il primo via libera alla variazione al Bilancio di previsione è stata data dalla commissione competente presieduta da Gaetano Mura, alla presenza dell’assessore competente Alessandro Carta e dello staff tecnico rappresentato da Barbara Carboni e Paola Falzei. «Si tratta di una variazione strettamente connessa all’applicazione dell’avanzo di amministrazione approvato dal consiglio nei giorni scorsi, in particolare nel capitolo relativo alle manutenzioni», spiega Carta. «Le già consistenti risorse stanziate per interventi di carattere straordinario, infatti, vengono incrementate di ulteriori 150 mila euro per ciascuna annualità del triennio 2025-27 che consentiranno un’accurata programmazione delle manutenzioni ordinarie.

La variazione prevede inoltre un’integrazione di 50 mila euro per la programmazione di eventi culturali e spettacoli dal vivo nell’ambito delle attività patrocinate dall’amministrazione comunale. Grazie al lavoro sinergico tra l’Ufficio Cultura e l’Ufficio Finanziario che ha consentito di intercettare nuovi finanziamenti da Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna, abbiamo potuto liberare le risorse comunali impegnate per la Festha Manna e reinvestirle per nuovi appuntamenti che confermano l’impegno dell’amministrazione nella valorizzazione dell’offerta culturale cittadina».

Ulteriori risorse significative sono state stanziate anche in ambito sociale: 40 mila euro per la rete a favore degli adulti a rischio di esclusione sociale, 20 mila euro per l’assistenza specialistica ai minori, 66 mila euro per la residenza sanitaria assistenziale, 20 mila euro per la rette di ricovero anziani. «Tutto questo grazie alla redistribuzione di risorse regionali che rappresentano una vera e propria boccata d’ossigeno per il Comune, - sottolinea Alessandro Carta - gravato dall’obbligo di accantonamenti a favore della finanza pubblica. Registriamo, infatti, 477 mila euro in entrata per l’annualità 2025 e ulteriori 162 mila euro per il 2026 e il 2027, fondi che permetteranno di finanziare spese correnti».

