Maltempo in Sardegna.

Gran parte dell’Isola si è svegliata oggi sotto la neve e con temperature sotto lo zero.

Fiocchi bianchi in Barbagia e Gennergentu ma anche in alcune aree di Ogliastra, Sarcidano, Sarrabus-Gerrei, Sulcis, Montiferru, Marghine, Goceano, Monteacuto e in alta Gallura.

Coldiretti Sardegna, attraverso i suoi presidi sul territori, sta monitorando la situazione delle campagne e i possibili disagi degli operatori del settore.

Secondo l’associazione di categoria, a registrare le difficoltà maggiori sono gli allevatori che, dalle prime ore della mattina, hanno cercato di raggiungere gli ovili. Qualcuno è rimasto bloccato in azienda da ieri sera.

“Il peso della neve, seguito a giorni intensi di pioggia, ha causato la caduta di qualche albero che in alcuni casi ha ostruito le strade rurali, ma difficoltà si sono riscontrate anche nelle arterie principali e in azienda, dove manca la corrente elettrica e dove gli animali in giornate come queste devono rimanere in stalla o essere accuditi con razioni integrative di foraggio e mangime”, ha fatto sapere ancora Coldiretti in una nota.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata