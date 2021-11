La neve manda in tilt parecchie zone della Sardegna, dove si registrano pesanti disagi, soprattutto sulle strade.

I problemi maggiori in Provincia di Nuoro e in Ogliastra. Sulla Statale 389 Nuoro-Lanusei un tir, a causa del manto stradale reso viscido dalla neve, si è messo di traverso al chilometro 43.

Due passeggeri del mezzo sono rimasti lievemente feriti, sul posto i carabinieri, l’Anas, i Vigili del fuoco e i soccorritori del 118.

Un analogo incidente è stato segnalato all’uscita nord di Macomer, dove operano due squadre di Vigili del Fuoco di Macomer e Oristano. Sulla 131, un’auto si è ribaltata ed è stata recuperata da un mezzo del 115.

La neve è scesa abbondante in diversi centri, da Fonni a Tonara e Desulo, da Villagrande a Perdasdefogu, da Gavoi e Ollolai sino a Nuoro città. Fiocchi bianchi anche in altri paesi della Barbagia di Seulo, mentre a Esterzili una vera e propria bufera di neve ha provocato grandi disagi alla circolazione nelle strade di campagna e sulla provinciale 114.

"Le strade sono poco percorribili e il sindaco ha deciso di chiudere le scuole per oggi come precauzione”, spiega il vicesindaco di Esterzili Matteo Boi. Scuole chiuse anche a Lanusei.

Forti rallentamenti sulla bretella che dalla 131 Dcn porta all’ingresso di Nuoro.

Provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, anche la Statale 295 “Di Aritzo”, a Tonara, tra i km 0 e 15, a causa della caduta di un albero in carreggiata.

In azione ovunque i mezzi spargisale dell’Anas e della Provincia per rendere l’asfalto meno scivoloso.

E ancora: a Fonni, Gavoi e Ollolai e in molti paesi limitrofi sono saltate le linee telefoniche, per un guasto che si è verificato nelle cabine elettriche, che hanno fatto registrare anche black-out, con conseguenti, pesanti disagi per la popolazione.

Sulla Provinciale 43 Macomer-Santulussurgiu, invece, sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere alcuni alberi pericolanti che rischiavano di crollare sulla carreggiata a causa del peso della neve.

Imbiancato anche il Nord Sardegna, tra Goceano, Monte Acuto e Gallura. La difficoltà negli spostamenti ha indotto i sindaci di Pattada, Buddusò e Alà dei Sardi (Sassari) a chiudere le scuole.

Traffico in tilt sull'altopiano di Campeda, a causa delle strade ghiacciate. Disagi e maltempo anche a Nughedu San Nicolò e in altre aree di competenza della Provincia di Sassari, intervenuta coi mezzi spargisale per favorire la viabilità in tutto il territorio.

Temperature a picco anche nel Cagliaritano, con fiocchi caduti su molti paesi dell’hinterland, come Burcei (VIDEO).

- IN AGGIORNAMENTO –

(Unioneonline/l.f.)

Neve in Sardegna, le foto dei lettori:

