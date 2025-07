Ad Alghero è stata pubblicata oggi l’Ordinanza n. 4 firmata dal direttore dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte che definisce le misure urgenti e transitorie di tutela ambientale per la fruizione dei campi boe per l’ormeggio all’interno delle aree denominate “Lazzaretto”, “Olandese” e “Rosso”.

Dalla lettura del documento emerge che le boe saranno prenotabili attraverso un sito web, che saranno a pagamento (ma non per i diportisti residenti con posto barca), che si potrà comunque ormeggiare con metodi tradizionali su fondali sabbiosi o rocciosi e che la balneazione è consentita.

Nello specifico i 36 ormeggi galleggianti per tutelare le praterie di posidonia oceanica sono stati installati nell’ambito del progetto PNRR MER che, nel complesso, ha consentito la messa in opera (completata, come rigorosamente previsto dal progetto PNRR, entro la fine del mese di giugno 2025) di complessive 61 boe: 36 all’interno della cosiddetta ZSC ITB 010042 e le restanti 25 all’interno della AMP Capo Caccia – Isola Piana.

La distribuzione delle 36 boe, tutte posizionate con sistemi di ritenuta a zavorra (di terza generazione) nei tre campi ormeggio, è la seguente: a) “Lazzaretto” - 16 boe di cui 3 boe per barche fino a 24 metri, 6 boe per barche fino a 15 metri, 7 boe per barche fino a 10 metri;; b) “Olandese” - 10 boe di cui 4 boe per barche fino a 24 metri e 6 boe per barche fino a 15 metri; c) “Rosso” - 10 boe di cui 2 boe per barche fino a 24 metri, 3 boe per barche fino a 15 metri, 5 boe per barche fino a 10 metri.

I punti salienti dell’Ordinanza sono:

- l’ormeggio è consentito solo sulle boe installate secondo l’ordine di arrivo, nel rispetto della capienza massima del campo di ormeggio e della tipologia (lunghezza) delle unità nautiche come indicato da appositi adesivi collocati sulle singole boe;

- le boe sono concesse a titolo gratuito ai titolari di posti barca nel territorio di Alghero, mentre tutti gli altri diportisti potranno utilizzare le boe, previo pagamento della specifica tariffa secondo le modalità riportate nel sito web (www.algheroparks.it) al quale è possibile accedere anche tramite QR Code riportato su ciascuna boa.

Anche per titolari di posti barca nel territorio di Alghero, ad ogni modo, è richiesta la prenotazione della boa all’interno della piattaforma al fine di evitare che la boa sia stata precedentemente opzionata da un soggetto pagante ;

- è consentito l’ancoraggio su fondali inerti sabbiosi e su fondali rocciosi;

- la balneazione in prossimità delle boe è consentita nel rispetto delle norme per la sicurezza della navigazione e della balneazione dell'Autorità Marittima competente.







