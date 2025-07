Uno dei tanti sogni della piccola Giulia Zedda era dare la possibilità ai bambini malati oncologici e alle loro famiglie provenienti dal nord e dal centro della Sardegna, di poter essere accolti in una casa non lontano dall'ospedale durante il periodo delle cure a Cagliari. Purtroppo, non ha fatto in tempo a esaudirlo poiché un tumore maligno le ha strappato la vita a soli 10 anni nel 2018.

A portare avanti questa sua idea ora sono i suoi genitori, Eleonora Galia e Alfio Zedda, che attraverso “Il sogno di Giulia Zedda”, l'associazione che hanno fondato in memoria della figlia, hanno avviato una raccolta fondi su Go Fund Me per l'acquisto di un appartamento in grado di ospitare gratuitamente i piccoli malati e i loro cari provenienti dal nord e dal centro della Sardegna.

Si chiamerà “La casa degli amici di Giulia”. «Purtroppo a Sassari ha chiuso il reparto di oncoematologia pediatrica per mancanza di oncologi a disposizione», dice Eleonora Galia, «quindi si viene a Cagliari all'ospedale microcitemico dove c'è l'unico reparto di oncoematologia pediatrica, con conseguenze disastrose per i numeri di bambini che ogni giorno devono essere seguiti, con disagi logistici per i km che queste famiglie e bambini devono percorrere per venire a Cagliari da Olbia, Sassari, Nuoro, Oristano, Alghero, ecc. I bambini e i ragazzi che hanno bisogno di un prelievo o una trasfusione devono affrontare ore e ore di viaggio andata e ritorno. È un grave disagio che bisogna segnalare alle autorità. Noi nel nostro piccolo siamo vicini a questi genitori e vorremmo acquistare un appartamento a Cagliari per ospitare le famiglie dei bambini e ragazzi malati di tumore».

Maggiori informazioni sulla raccolta fondi si possono trovare sulla pagina ufficiale e sulle pagine social dell'associazione Il sogno di Giulia Zedda.

