Tragedia questa mattina durante un addestramento nei pressi del lago del Temo, in territorio di Monteleone Roccadoria.

Un elisoccorritore e istruttore dei vigili del fuoco del Reparto volo di Alghero, Pietro Isola originario del Cagliaritano, ha avuto un malore.

Prontamente soccorso dai colleghi, è stato trasportato a Sassari con l'elicottero Drago del Corpo e affidato alle cure del 118.

Purtroppo è deceduto all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Le sue condizioni sono peggiorate e Isola è morto fra le braccia dei medici che cercavano di tenerlo in vita.

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