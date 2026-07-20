Vigile del fuoco muore durante l’esercitazione: dramma sul lago del TemoPer Pietro Isola purtroppo inutile il trasporto in elicottero a Sassari
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Tragedia questa mattina durante un addestramento nei pressi del lago del Temo, in territorio di Monteleone Roccadoria.
Un elisoccorritore e istruttore dei vigili del fuoco del Reparto volo di Alghero, Pietro Isola originario del Cagliaritano, ha avuto un malore.
Prontamente soccorso dai colleghi, è stato trasportato a Sassari con l'elicottero Drago del Corpo e affidato alle cure del 118.
Purtroppo è deceduto all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Le sue condizioni sono peggiorate e Isola è morto fra le braccia dei medici che cercavano di tenerlo in vita.
- In aggiornamento –