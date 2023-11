Restano interrotti per tutta la giornata i collegamenti fra Sardegna e Corsica nella tratta Santa Teresa Gallura-Bonifacio a causa delle pessime condizioni meteomarine.

Si registrano mare forza 9 e onde di tre metri.

Nessun dirottamento a Olbia per il traghetto proveniente da Genova, nella tratta operata da Moby, ma solo qualche ora di ritardo per il passaggio sotto costa vicino alla Corsica.

Il maestrale nella notte ha superato i 70 km/h nel Sulcis e punte di quasi 100 km/h nel Campidano e a Cagliari.

Sulla Statale 125, in Ogliastra, una frana ha bloccato il traffico ieri sera, nella notte la sede stradale è stata infine liberata dai massi ed è ora percorribile.

Un primo assaggio d’inverno per la Sardegna che ha fatto i conti anche con un abbassamento delle temperature fino a sottozero sui monti del Gennargentu, a quota 1.500 metri.

Centinaia sono state le chiamate con richieste di intervento - molte ancora in coda - alle centrali operative dei vigili del fuoco per pali della luce caduti, cavi dell'elettricità tranciati, qualche cartellone pubblicitario pericolante e alcune coperture trascinate via dal vento che continua a soffiare, anche se con minore intensità.

