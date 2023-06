In Sardegna temperature anche fino a 38 gradi. E, con il vento di maestrale, sale l’allerta per i possibili incendi.

La Protezione civile ha per questo diramato un bollettino di allerta per i roghi, assegnandogli un livello medio, per tutta la giornata di lunedì.

Per quanto riguarda le previsioni meteo, il tempo sarà stabile e soleggiato in tutta la Sardegna sino a inizio luglio con temperature in lieve aumento, ma non ai livelli dei giorni scorsi, quando si sono anche superati i 40 gradi.

«Avremo temperature sino a 28-33 gradi, con punte sino a 34-36 gradi nelle zone zone interne della Sardegna - fa sapere il servizio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu - mentre domani arriveranno sino a 37-38 gradi nel medio e basso Campidano a causa del vento di maestrale che porterà l'aria calda dell'Oristanese. Quasi tutta la settimana il vento da nord ovest resterà su livelli moderati sino a giovedì, quando saranno deboli. Il maestrale rinforzerà sabato, sino a forte lungo le Bocche di Bonifacio».

