Arrivano nelle piazze italiane i cioccolatini di Fondazione Airc per la ricerca sui tumori, per contribuire al lavoro di circa 5.000 ricercatori sostenuti dall'associazione.

Da sabato 7 novembre, volontarie e volontari saranno in circa 2.500 piazze per distribuire i Cioccolatini della Ricerca, confezioni da 200 grammi di cioccolato fondente, disponibili con una donazione minima di 15 euro.

Il cioccolato fondente è scelto perché contiene naturalmente flavonoidi, composti presenti anche in molti alimenti di origine vegetale, e può essere consumato con moderazione nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Sapere che un assaggio può contribuire a sostenere la ricerca rende questo gesto ancora più significativo. Con i Cioccolatini sarà consegnata una speciale Guida che racconta come nasce una ricerca e illustra il percorso dalla scoperta alla cura.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito della campagna Airc "I Giorni della Ricerca", con un ricco programma di appuntamenti per informare il pubblico sui progressi della ricerca oncologica e raccogliere nuove risorse da destinare appunto alla ricerca contro il cancro.

Il 4-5 novembre Airc porta nelle scuole la cultura della salute, con l'obiettivo di promuovere la prevenzione e la ricerca. Inoltre, ragazzi e insegnanti si cimenteranno come volontari per la distribuzione dei Cioccolatini della Ricerca all'interno dei loro istituti. La campagna coinvolge anche i campioni del calcio che scendono in campo al fianco di Airc con Un Gol per la Ricerca.

Gli Azzurri daranno il loro importante contributo, schierandosi al fianco di Airc giovedì 12 e domenica 15 novembre in occasione delle sfide Nations League con Francia e Belgio. Per coinvolgere gli uomini sui temi della prevenzione, Airc rafforza la campagna digital 'Sinonimi & Controlli' con l'obiettivo di invitare gli uomini a prendersi cura della propria salute attraverso i controlli consigliati per le diverse fasce d'età.

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