Saranno i ragazzi delle scuole medie i protagonisti della giornata di domani dedicata all'Unità Nazionale e delle forze armate e la Commemorazione dei Caduti in guerra. Infatti saranno loro a portare al monumento dei "Caduti in guerra" le due bandiere, una dei mutilati e invalidi e l'altra dei reduci della Seconda guerra mondiale, che ogni anno venivano trasportate da Tonni Piras Centenario isilese venuto a mancare qualche anno fa. Un'idea nata dal grande amore che l'anziano nutriva per la scuola come istituzione e verso i bambini. Un simbolico passaggio di consegne visto che fra gli studenti è presente anche la sua pronipote. Gli studenti si sono preparati a questo momento grazie a delle attività e laboratori. Domani parteciperanno alla messa delle 9,30 e poi alla cerimonia presso il monumento dei caduti alla presenza del primo cittadino Luca Pilia, di tutta l'amministrazione comunale, le Forze Armate, i cittadini.

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