Una mostra di documenti originali conservati nell’Archivio comunale accompagnerà, domani, mercoledì 4 novembre, le celebrazioni della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. L’esposizione sarà allestita nella sala studio dell’Archivio storico, in piazza Villamarina 11, e offrirà ai visitatori l’opportunità di conoscere alcuni aspetti della storia locale attraverso testimonianze documentarie selezionate per l’occasione. Il percorso comprenderà ricerche storiche sui Caduti del territorio, approfondimenti e biografie di importanti figure storiche locali, oltre a documenti originali provenienti dall’Archivio comunale. La mostra sarà visitabile dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.

Il programma delle commemorazioni prenderà avvio alle 10.30 nella chiesa di San Vittorio Martire, con la celebrazione della messa. Alle 11.30 la cerimonia si sposterà nella piazzetta dei Caduti, in via Pertini, dove il parroco impartirà la benedizione e sarà deposta una corona d’alloro in onore dei Caduti. Alla commemorazione parteciperanno anche gli alunni dell’Istituto comprensivo statale P.F.M. Magnon - A. Compagnone, ai quali saranno affidate letture e riflessioni dedicate al significato della ricorrenza. Prevista inoltre la partecipazione del Coro Polifonico, mentre l’accompagnamento musicale sarà curato dalla banda della Scuola civica di musica Gallura.

Attraverso l’apertura dell’Archivio e l’esposizione delle sue fonti originali, la commemorazione offrirà anche l’occasione per approfondire vicende e figure del passato di Santa Teresa Gallura, restituendo alla memoria dei Caduti una dimensione legata alla storia della comunità.

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