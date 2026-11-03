La ministra per l'Università e la ricerca, Anna Maria Bernini, è arrivata a Olbia per un tour istituzionale tra i luoghi delle sedi destinate all'università diffusa, attiva in città.

Accolta dal sindaco, Settimo Nizzi, dai rettori delle università di Cagliari e di Sassari, Francesco Mola e Gavino Mariotti, la senatrice di Forza Italia ha fatto tappa, la prima, nei cantieri della struttura che ospiterà la facoltà di Economia e management del turismo, in Corso Umberto, erogata dall'università di Sassari.

«L'università di Olbia gode di ottima salute e dovrebbe crescere ancora: l'idea è quella di creare una struttura che accolga un’università ancora più internazionalizzata», ha detto Anna Maria Bernini che ha confessato di «puntare sulla Sardegna come hub di conoscenza e di sviluppo tecnologico per cervelli che vengono da fuori».

Ad aspettarla, nella via principale della città, anche il questore di Sassari, Filiberto Mastrapasqua, la prefetta Carla Di Quattro, e rappresentanti delle autorità militari e civili.

All'interno dell'edificio in fase di ristrutturazione, alla ministra sono stati illustrati i progetti che potrebbero essere realizzati e inaugurati entro la prossima primavera. Poi, la ministra ha raggiunto il distretto industriale per visitare la Piattaforma tecnologica europea Pte, in cui è stato attivato il Dipartimento dell'innovazione dell'ateneo sassarese, e il residence Cool & Young, residenza per le matricole, allestita al GeoVillage.

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