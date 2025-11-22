Solo una settimana fa c’era chi approfittava degli ultimi scampoli d’autunno per un tuffo nel mare cristallino dell’Isola. Oggi, quel ricordo sembra appartenere a un’altra stagione. La Sardegna si è infatti risvegliata imbiancata, sorpresa da una perturbazione improvvisa – iniziata ieri pomeriggio – che ha portato neve copiosa dalle cime del Gennargentu fino ai rilievi del Limbara, passando per il Montiferru, il Monte Linas, e molte zone dell’entroterra sardo.

Buddusò (Foto P. Sanciu)

A restituire l’immagine più fedele di questa parentesi invernale sono le webcam della rete Baku Meteo dell’associazione Sardegna Clima, che da ieri mostrano paesaggi completamente trasformati: tetti, strade e pascoli ricoperti da un manto bianco inatteso ma spettacolare.

Da Fonni a Tonara, da Desulo a Buddusò, e ancora Sadali, Esterzili, Seui, Nuoro, gran parte della Barbagia e del Montiferru, del Nuorese, ma anche della Gallura ha assistito a una nevicata estesa, con fiocchi che in alcuni casi hanno raggiunto anche le quote collinari. In diversi paesi le temperature sono precipitate fino a sfiorare lo zero, con la provincia di Nuoro che ha registrato i valori più bassi.

Esterzili (Foto N Boi)

Il brusco calo termico era stato preannunciato: la Protezione civile aveva infatti diramato un avviso di allerta meteo, valido fino alla mattinata di oggi, anche se non è escluso un prolungamento delle misure di attenzione visto il persistere dell’instabilità.

Esterzili, Santa vittoria (Foto A Puddu)

Il risveglio sotto la neve ha portato con sé anche i prevedibili disagi: lavoratori delle campagne e residenti dei piccoli centri si sono trovati a fare i conti con strade scivolose e mezzi non sempre attrezzati a fronteggiare l’improvviso cambio di stagione. Ma, come spesso accade, c’è anche chi alla neve non aspettava altro: tra famiglie, escursionisti e appassionati di montagna, sono già molti i sardi pronti a mettersi in viaggio per un nuovo tuffo… questa volta nel bianco.

