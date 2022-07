Un’altra giornata “infernale” per le squadre anti-incendio regionali, che in poche ore sono entrate in azione per domare le fiamme divampate in ben 22 località della Sardegna.

In 8 Comuni sono intervenuti anche i mezzi aerei, a causa dell’ampiezza e dell’entità delle fiamme.

Elicotteri in azione ad Ardauli, dove un rogo, divampato in periferia, è arrivato a minacciare il centro abitato.

E paura anche a Santu Lussurgiu, un anno dopo le devastazioni provocate dal fuoco nell’estate 2021. Nel territorio del centro oristanese un rogo – forse di origine dolosa –ha impegnato, oltre alle squadre a terra coordinate dal Corpo forestale, anche 4 elicotteri e un Canadair decollato da Olbia.

Un vasto incendio è scoppiato anche alla periferia ovest di Serramanna, impegnando anche in questo caso uomini a terra e mezzi aerei,.

E ancora, un incendio ha fatto scattare l’allarme nel territorio di Bono dove sono andati in fumo circa 30 ettari di bosco.

Allarme per i roghi, infine, con intervento degli elicotteri, anche a Serdiana, Paulilatino, Ortacesus e Teulada.

