le emergenze
20 luglio 2026 alle 16:14aggiornato il 20 luglio 2026 alle 16:15
L’Isola brucia: squadre di terra e mezzi aerei in azione in diverse localitàAllarme per i roghi lungo la Provinciale 60 tra Samassi e Villacidro, a Oniferi e a Iglesias
Allarme incendio lungo la provinciale 60 tra Samassi e Villacidro. Le fiamme sono divampate tra la vegetazione e fumo nero ha invaso anche la carreggiata. Sul posto le squadre anti-incendio per le operazioni di estinzione.
Nella giornata di lunedì altri roghi hanno interessato il Comune di Oniferi, in località Cuccuru e Sae Corbedda, e Iglesias, nella zona di Riu Marracconi, dove oltre agli uomini del Corpo forestale sono entrati in azione anche gli elicotteri.
(Unioneonline)
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