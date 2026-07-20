Allarme incendio lungo la provinciale 60 tra Samassi e Villacidro. Le fiamme sono divampate tra la vegetazione e fumo nero ha invaso anche la carreggiata. Sul posto le squadre anti-incendio per le operazioni di estinzione.

Nella giornata di lunedì altri roghi hanno interessato il Comune di Oniferi, in località Cuccuru e Sae Corbedda, e Iglesias, nella zona di Riu Marracconi, dove oltre agli uomini del Corpo forestale sono entrati in azione anche gli elicotteri.

(Unioneonline)

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