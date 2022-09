L'ambientalista e attivista Angelo Cremone, protagonista di tante battaglie per l’ambiente in Sardegna, ha presentato stamani nel seggio elettorale di Portoscuso, alla sezione 6 dov’è iscritto, un reclamo contro l'attuale legge elettorale. "Ho regolarmente votato ma ho presentato un reclamo - ha detto - protestando per questa legge elettorale che viola il mio diritto costituzionale di esprimere un voto diretto, libero e personale. E' incostituzionale e lesiva dei diritti politici del cittadino".

"Inoltre - ha spiegato - protesto perché la legge elettorale vigente viola l'articolo 3 della Costituzione, discrimina i diritti di molte minoranze linguistiche non residenti in regioni a statuto speciale, in particolare per il mancato rispetto degli art. 3, 6, 48, 51, 56 e 58 della Costituzione".

(Unioneonline/EC)

