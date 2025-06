Sessantaseimila euro per la pulizia delle spiagge di Castiadas e delle zone limitrofe durante la stagione estiva. È la somma messa a disposizione dall’amministrazione comunale «per un servizio fondamentale – sottolinea il sindaco Eugenio Murgioni - per la vivibilità e l’accoglienza del territorio».

Il servizio sarà affidato a operatori specializzati esterni, dotati dell’esperienza e dei mezzi necessari per garantire un intervento efficace. “Tenere pulite le spiagge – aggiunge Murgioni – ha una valenza strategica per l’immagine del Comune, per la qualità dell’accoglienza turistica e per la sicurezza e il benessere ambientale. La pulizia degli arenili non è un dettaglio, è un segno di rispetto per Castiadas, per chi ci abita e per i visitatori”

Nei prossimi giorni saranno avviate le procedure di affidamento. Il servizio andrà avanti per quattro mesi. “Invito tutti – conclude il primo cittadino - a collaborare per mantenere puliti gli spazi comuni”.

