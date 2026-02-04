Su e giù da molte ore, davanti alla costa dell’Ogliastra, a est della Sardegna. Risulta anomala la rotta della nave russa Sparta IV, che sembrava diretta verso Gibilterra dal Mediterraneo centrale: il cargo di Mosca fa parte della flottiglia che intorno al 10 gennaio è stato monitorato nel Mediterraneo dalle navi della Nato mentre, assieme alla Mys Zhelaniya, altra nave russa, veniva scortato dal Severomorsk, cacciatorpediniere della Marina Militare russa.

Per questo i movimenti della Sparta IV, già nota per essere una cosiddetta “nave fantasma” per trasportare carichi particolarmente delicati, a partire da sistemi d’arma e munizioni, hanno destato particolare attenzione.

«L'attuale comportamento dello Sparta IV si discosta dalla rotta dichiarata o presunta», viene spiegato dal sito specializzato Itamilradar. Il «movimento a pendolo» intrapreso dalla serata di ieri, non è tipico del traffico commerciale e suggerisce un intenzionale andirivieni piuttosto che una necessità di navigazione».

Sono escluse cause meteo, viste le condizioni favorevoli del mare.

«La vicinanza, almeno in termini di tempi e di schemi di movimento più ampi, al cacciatorpediniere Severomorsk della Marina russa e alla petroliera Kama», si legge ancora su Itamilradar, «alimenta ulteriormente le speculazioni. Sebbene non sia possibile stabilire con certezza un coordinamento diretto sulla base dei dati disponibili, la presenza di queste unità nella stessa finestra operativa generale suggerisce fortemente un convoglio o un raggruppamento di compiti non coordinati».

L'improvviso cambio di rotta di Sparta IV di ieri sera è descritto come «un momento chiave. Le deviazioni improvvise spesso indicano ordini aggiornati, considerazioni tattiche o la necessità di sincronizzare i movimenti con altri assetti. In questo caso, la decisione di dirigersi a nord e poi indugiare, piuttosto che proseguire verso ovest, indica una pausa deliberata piuttosto che un aggiustamento casuale».

