C’è uno sponsor particolare per la raccolta fondi della onlus Basket disabili Sardegna (Bads), impegnata nel recuperare i soldi necessari per l’acquisto di due carrozzine. Si tratta di Escort advisor, il più popolare sito d’Europa per recensire le escort.

Il portale, che è già presente sulle maglie di diverse società non professionistiche italiane, ha deciso di partecipare attivamente alla causa dell’associazione: nell’ottobre del 2022 Bads aveva subito il furto di due carrozzine speciali, strutturate appositamente per consentire la pratica agonistica.

Ora la onlus si è mossa con lo strumento della raccolta fondi, per reperire il denaro necessario per l’acquisto. E Escort advisor ha coinvolto tutti i suoi sponsorizzati: inoltre, ha reclutato un testimonial d’eccezione: l’ex calciatore, popolarissimo sul web, Davide Moscardelli.

«Il supporto di Escort advisor», spiega il presidente dell’associazione Alberto Garau, «per noi è molto prezioso. Stiamo ancora pagando le conseguenze del furto di attrezzatura subito mesi fa che ci ha messo in difficoltà. Oltre a vari oggetti», prosegue Garau, «siamo stati privati soprattutto di due carrozzine da gioco che utilizzavano due nostre atlete. Per cui è un'iniziativa che accogliamo con grande piacere, non solo perché ci aiuterà a riacquistare parte dell'attrezzatura, ma anche perché questa sponsorizzazione ci consente di contribuire a sdoganare un "tabù al quadrato”, ovvero la sessualità delle persone con disabilità».

(Unioneonline/L.Ne.)

