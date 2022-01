Tra oggi e domani la Sardegna si appresta a superare la soglia dell’80 per cento della popolazione che ha ricevuto la doppia dose di vaccino anti-Covid, dopo le 2.819 prime somministrazioni nelle ultime 24 ore su oltre 16mila in un giorno, comprese le dosi booster. Attualmente i sardi vaccinati sono 1.271.205, pari al 79,5% dei residenti (1,6 milioni circa) e pari al 76% della popolazione over 5 anni. Quasi 9mila invece le dosi somministrate ai bambini dai 5 agli 11 anni (superando il 10% della platea).

Negli hub e nei centri dell'Isola si lavora a pieno regime con alcune code che si registrano soprattutto nei punti di somministrazione più piccoli.

