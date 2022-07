Non c’è tregua per il territorio sardo, devastato anche nella giornata di martedì 5 luglio 2022 da una serie di incendi che hanno impegnato decine di uomini della Forestale, dei barracelli, dei vigili del fuoco e i volontari, via terra e anche i mezzi aerei.

Complessivamente nell’Isola sono divampati in poche ore altri 24 roghi e in 8 località sono dovuti intervenire anche gli elicotteri.

I fronti più impegnativi a Nurri, dove sono andati in fumo 4 ettari di pascolo cespugliato, e poi a Bottidda, Olbia, Seneghe, Siliqua, Lodè e Oschiri.

Squadre di terra e mezzi aerei in volo anche a San Sperate.

L’allarme, come detto, non cessa: la Protezione civile ha infatti diramato anche per la giornata di mercoledì 6 luglio un’allerta per il rischio incendi in gran parte della Sardegna.

