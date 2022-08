Ventiquattro incendi domati in Sardegna nella giornata di domenica 21 agosto 2022.

In cinque località, vista l’entità delle fiamme, sono decollati anche i mezzi aerei per dar manforte alle squadre di terra coordinate dal Corpo forestale.

In totale, sono una quindicina gli ettari di territorio andati in fumo in poche ore.

I fronti più impegnativi a Villaputzu, in località Eringiana, dove il fuoco ha percorso una superficie di circa 8 ettari di canneto. Sempre a Villaputzu, nella zona di Lungo flumini, le fiamme hanno attaccato anche alcuni terreni coltivati.

Elicotteri in azione anche ad Arzana, Bonorva, Sindia, Villagrande Strisaili, Olbia e Palmas Arborea.

(Unioneonline/l.f.)

