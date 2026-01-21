Colloquio fra la presidente della Regione, Alessandra Todde, e il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, questa mattina, per fare il punto dopo il passaggio del ciclone Harry sulla Sardegna.

Todde ha aggiornato il ministro «sugli effetti e sulle conseguenze del maltempo che ha colpito in questi giorni la Sardegna. Nel corso della conversazione, la presidente l’ha ringraziato per la disponibilità dimostrata», si legge in una nota.

La presidente, prosegue il comunicato, «è in costante contatto con la Protezione civile, con l’assessora regionale alla Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi, impegnata direttamente nel coordinamento degli interventi, e con gli amministratori locali dei territori maggiormente colpiti, con i quali è stata condivisa la piena disponibilità ad affrontare congiuntamente le criticità emergenti».

Tutte le strutture operative della Regione sono al lavoro per garantire la sicurezza della popolazione e del territorio e per ridurre al minimo i disagi per i cittadini.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata