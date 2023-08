Michela Murgia avvolta in un abito rosso corallo, il turbante della stessa tonalità sulla testa, colta in un gesto come di danza: questa la foto scelta da Lorenzo Terenzi per dare l’addio alla scrittrice sposata a luglio “in articulo mortis” e morta ieri sera a Roma. I due si erano conosciuti nel 2017 in occasione di uno spettacolo teatrale in cui lui lavorava alla regia.

Il post di Lorenzo Terenzi (Instagram)

Dopo le nozze, si era svolta una festa queer nel giardino della nuova casa romana di Murgia, con immagini condivise dall'autrice di “Accabadora” sui suoi profili social.

Il post sta raccogliendo i commenti commossi e le testimonianze di affetto di amici e fan della scrittrice.

