La Maddalena, scuole aperte: «Strutture scolastiche in zone sicure»Messaggio dell’amministrazione comunale: «Sono previste ronde e controlli costanti sul territorio da parte delle forze di polizia e della protezione civile»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L’amministrazione comunale, rispetto all’allerta meteo della Protezione civile regionale, ha comunicato che le scuole sono aperte.
«Le strutture scolastiche del territorio», si legge nell’avviso, «si trovano in aree non considerate a rischio, e la morfologia del nostro territorio, diversa rispetto ad altre città, favorisce il naturale deflusso dell’acqua verso valle, riducendo la possibilità di accumuli critici. A ulteriore tutela della sicurezza, sono previste ronde e controlli costanti sul territorio da parte delle forze di polizia e della protezione civile, che opereranno in modo coordinato per monitorare la situazione e intervenire tempestivamente in caso di necessità».
La situazione, viene puntualizzato, «è costantemente monitorata. Qualora dovessero emergere elementi di peggioramento, verranno valutate con attenzione eventuali misure per i giorni successivi. Si invita la cittadinanza a seguire solo i canali ufficiali per aggiornamenti e comunicazioni, mantenendo un atteggiamento di prudenza e tranquillità».
(Unioneonline)