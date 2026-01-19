L’amministrazione comunale, rispetto all’allerta meteo della Protezione civile regionale, ha comunicato che le scuole sono aperte.

«Le strutture scolastiche del territorio», si legge nell’avviso, «si trovano in aree non considerate a rischio, e la morfologia del nostro territorio, diversa rispetto ad altre città, favorisce il naturale deflusso dell’acqua verso valle, riducendo la possibilità di accumuli critici. A ulteriore tutela della sicurezza, sono previste ronde e controlli costanti sul territorio da parte delle forze di polizia e della protezione civile, che opereranno in modo coordinato per monitorare la situazione e intervenire tempestivamente in caso di necessità».

La situazione, viene puntualizzato, «è costantemente monitorata. Qualora dovessero emergere elementi di peggioramento, verranno valutate con attenzione eventuali misure per i giorni successivi. Si invita la cittadinanza a seguire solo i canali ufficiali per aggiornamenti e comunicazioni, mantenendo un atteggiamento di prudenza e tranquillità».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata