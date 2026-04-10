"Esserci sempre": è il tema che oggi ha accompagnato l'emozionante anniversario numero 174 della Fondazione della Polizia di Stato festeggiato in due distinti momenti, prima a Cagliari davanti alla sede della Questura in via Amat e poi al Teatro Centrale di piazza Roma, a Carbonia.

A Cagliari si è tenuta la commemorazione dei 2.555 Caduti della Polizia di Stato, con l'omaggio del Questore Rosanna Lavezzaro che, alla presenza del Prefetto Paola Dessì, ha deposto una corona d’alloro davanti al monumento ad essi dedicato. Il Teatro Centrale, dopo il picchetto d'onore in piazza Roma a Carbonia, ha poi ospitato la cerimonia, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose e di una rappresentanza di studenti degli istituti scolastici delle scuole di Carbonia e Iglesias. Particolarmente toccante il ricordo degli uomini della scorta caduti con Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino: a questi agenti il Presidente della Repubblica Mattarella ha conferito la medaglia d'oro al Merito civile alla Bandiera della Polizia di Stato.

Sul palco il ricordo commosso di chi visse quei terribili giorni nei quali anche la Sardegna ha pagato con il sacrificio di un'agente di Sestu, Emanuela Loi, che faceva parte della scorta di Paolo Borsellino. Proprio a Carbonia c'è anche una scuola, l'Ipia, intitolata alla sua memoria. Applausi e commozione anche in numerosi momenti in cui si è sottolineata l'importanza della presenza della Polizia di Stato nella vita dei cittadini, una presenza che pone la sicurezza e la serenità dei cittadini sempre al primo posto. Gli encomi e le onorificenze tributate durante la cerimonia hanno permesso di ricordare le operazioni più significative portate a termine degli ultimi anni grazie all'impegno e all'abnegazione di tanti uomini e donne in divisa. La cerimonia si è chiusa con l'omaggio delle giovani generazioni alla Polizia di Stato tramite un toccante cortometraggio.

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