La continuità aerea (ma non solo quella) scricchiola ancora. I collegamenti da e per la Sardegna sono finiti in questi giorni nuovamente al centro di polemiche e proteste da parte di viaggiatori che con poco preavviso hanno visto i propri voli cancellati o posticipati. Senza dimenticare il tutto esaurito che sta già sorprendendo chi volesse tornare nell’Isola da Milano o Roma durante il ponte del 2 giugno.

Altre cancellazioni

I casi di martedì e mercoledì scorso ad Alghero e Elmas non sono gli ultimi. Problemi diversi ma stessa rabbia domenica per i passeggeri pronti a imbarcarsi sul volo Ryanair Cagliari-Malpensa delle 22,25, ma rinviato più volte nel corso della nottata fino alla cancellazione definitiva e alla ripartenza fissata per ieri pomeriggio. Sempre lunedì, il volo Aeroitalia delle 9,10 per Firenze è stato cancellato, come quello Firenze-Cagliari di mezzogiorno.

La compagnia tricolore ha confermato la soppressione delle tratte, senza però spiegarne i motivi: «Abbiamo cancellato il volo 2331 del 17 maggio che aveva 7 passeggeri, riprotetti 40 minuti dopo; il 2344 del 17 maggio che aveva 14 passeggeri, riprotetti 2 ore dopo». Ma non è tutto: «Poi cancelleremo il volo 2336 del 21 maggio con 119 passeggeri, riprotetti 2 ore dopo».

È probabile che per ottimizzare i costi Aeroitalia stia preferendo accorpare le tratte con pochi passeggeri per farle partire in un solo decollo, anche se restano i dubbi sul poco preavviso garantito a chi si è trovato ignaro di tutto già in aeroporto.

Poca disponibilità

Intanto il ponte del 2 giugno si annuncia di passione per chi vorrà sbarcare in Sardegna per le feste. Ieri prenotare un volo per venerdì 29 maggio da Linate era impossibile. Sia per Cagliari che per Olbia. Stesso tutto esaurito registrato lo stesso giorno sul Fiumicino-Olbia.

Luca Mascia

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