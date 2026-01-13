A meno di due mesi dal primo decollo la nuova continuità aerea resta un mistero. Nonostante la consegna delle offerte da parte delle compagnie sia stata completata lo scorso dicembre, a metà gennaio i sardi infatti non conoscono i nomi dei vettori che li trasporteranno oltre il Tirreno per i prossimi tre anni a partire dal prossimo 29 marzo.

E non è tutto. Sull’esito delle gare non c’è alcuna certezza, perché per molte tratte l’unica proposta inviata è stata quella di Aeroitalia, attuale concessionario sul capoluogo e protagonista di accesi scontri con la Regione, tanto da aver prima annunciato il ritiro dalle gare lo scorso settembre e poi un ricorso sul bando considerato troppo “a misura” delle concorrenti. Inoltre, per l’Alghero-Milano non c’è il bando.

