Una nuova ondata di maltempo spezzerà nelle prossime ore la tregua concessa ieri. L’aria fredda sospinta dal forte Libeccio toccherà varie zone d’Italia a cominciare da oggi con la Sardegna su cui sono previsti – secondo gli esperti de iLMeteo.it – cieli coperti e isolati piovaschi.

Le nubi aumenteranno in seguito su Liguria centrale e orientale, Toscana, Lazio, Campania e coste del basso tirreno (calabresi e siciliane). Precipitazioni che si faranno più frequenti sull'alta Toscana, sullo spezzino ed entro sera su Sardegna, Lazio e Campania dove sono attesi rovesci intensi e temporali in nottata.

Domani un ulteriore peggioramento al Nordest, in Toscana, Lazio e Campania. Non si escludono nubifragi in provincia di Roma, Rieti, Frosinone, Latina e Caserta.

La neve sarà diffusa sugli Appennini e in Sardegna, ma a partire dai 1000-1200 metri di quota.

