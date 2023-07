Tra pochi giorni le temperature cominceranno a salire in tutta Italia per l’arrivo della seconda ondata di calore di questa estate. In particolare in Sardegna tra sabato e martedì prossimo si raggiungeranno almeno i 43°C, ma non sono esclusi picchi di 45-47°C.

In questi giorni nel centro e nord Italia si sono registrati frequenti temporali, una fase instabile che continuerà sulle regioni settentrionali fino a giovedì: «Da venerdì 7 luglio non potremo, invece, evitare la gigantesca avanzata di una massa d’aria caldissima dall’Algeria», sottolinea Antonio Spanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it.

Domani sono previsti rovesci sulle Alpi mentre giovedì i temporali si spingeranno di nuovo anche in Pianura Padana, rendendo più fresco il 6 luglio: normalmente la prima settimana di luglio è una delle più calde dell’anno, in questo 2023 abbiamo un importante ritardo sulla tabella di marcia della canicola verso l’Italia.

Da venerdì le temperature inizieranno a salire in modo drastico e diffuso ovunque, da Nord a Sud, iniziando proprio dalla Sardegna.

