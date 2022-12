Sono più di 70 ad oggi i collegamenti aggiuntivi (andata e ritorno) tra gli aeroporti di Roma e Milano e i tre scali sardi di Cagliari, Alghero e Olbia.

È quanto prevede il piano straordinario di Ita e Volotea per far fronte all’emergenza voli.

Ci sono dunque ulteriori collegamenti in più rispetto a quelli già annunciati in precedenza, e altri voli arriveranno per i giorni vicini all’Epifania.

E mentre la commissione Trasporti alla Camera dei Deputati sta per aprire un’indagine sul caro dei prezzi dei biglietti aerei e marittimi, Christian Solinas attacca l’Unione europea.

«Sulla continuità lo Stato deve sostenere con forza la Regione nella trattativa con la Ue, che comprime i diritti dei sardi non riconoscendo gli svantaggi strutturali che derivano dall’insularità», attacca il governatore, che accusa Bruxelles di «comprimere una pluralità di diritti, da quello sociale alla mobilità dei cittadini a quello all’accessibilità dell’Isola».

La Cgil chiede a Solinas di convocare le sigle sindacali di settore «per mettere a punto una strategia comune» ed evidenzia la necessità che la continuità territoriale sia finanziata dalla fiscalità generale e «non sia a carico del bilancio regionale».

(Unioneonline/L)

