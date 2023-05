Sulla questione della fusione degli aeroporti del Nord Sardegna e contro la privatizzazione interviene anche Alessandra Zedda, consigliera regionale di Forza Italia ed ex assessora all’Industria nella giunta Solinas: «Da molto tempo sostengo che la Regione debba impedire la fusione degli aeroporti del Nord Sardegna - dice l’ex vice presidente dell'esecutivo -. Sono felice che la mia posizione espressa anni fa oggi sia condivisa da Enac e Regione Sardegna che hanno preso posizione e hanno cominciato una battaglia per la partecipazione pubblica attiva nella società di gestione».

«Io sono per la libertà e il liberalismo allo spasmo, ma non per i beni essenziali come i trasporti aerei e marittimi, per i quali oltre indirizzo e controllo il pubblico deve partecipare e gestire», aggiunge.

Per Zedda la società di gestione regionale «non deve essere proprietaria degli aeromobili, ma gestire i servizi». «Noi paghiamo la continuità territoriale 30 milioni l'anno, che invece di dare alle compagnie potremmo usare per una società a guida pubblica che indichi la regia e le strategie dei trasporti sardi».

